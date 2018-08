Eigenaars treffen tien verkoolde lijken aan in huurhuis in Mexico IB

06 augustus 2018

06u51

Bron: Belga 1 In een huis in het westen van Mexico zijn minstens tien verkoolde lijken gevonden. Dat melden lokale media. De politie kan geen verdere details geven, maar sluit niet uit dat er nog meer lichamen op het terrein zullen worden gevonden.

Het waren de eigenaars die de vondst in de woning in Guadalajara, in de westelijke deelstaat Jalisco, deden. Toen ze aankwamen in het huis, dat tot vorige week werd verhuurd en zou worden gerenoveerd, merkten ze een penetrante geur op.

In Jalisco is het Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) actief, dat momenteel geldt als het grootste drugskartel van Mexico. Het voert er een bittere territoriumstrijd met rivaliserende criminele organisaties.