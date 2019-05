Eigenaar zet bejaarde van 102 na 30 jaar uit haar appartement voor zijn dochter jv

24 mei 2019

09u53

Bron: Fox News 0 Thelma Smith is 102 en woont al dertig jaar in een appartement in de buurt van Los Angeles. Nu moet ze eruit van de eigenaar, omdat die zijn dochter in het appartement wil laten wonen.

Begin maart kreeg de 102-jarige Californische de kennisgeving van haar huuropzeg in de bus. Binnen de 90 dagen zou ze moeten ophoepelen. Drie maanden later is het bijna zover: Smith krijgt nog tot 30 juni om te verhuizen. De bejaarde vrouw moet nu de hulp inroepen van familie en vrienden aan de andere kant van de VS, de oostkust, om een nieuwe woonplaats te vinden.

Eigenaars hebben in de VS het recht huurders uit hun eigendom te zetten om er een familielid te laten wonen. Wettelijk gezien moet dan wel eerst de meest recente bewoner aan de beurt komen. Maar in Ladera Heights, waar Smith woont, zijn de wetten wat losser. Daar zouden eigenaars de wet vaak aanwenden om bewoners die al heel lang - en dus aan lagere huurprijzen - huren te vervangen door huurders die meer opbrengen.

In een reactie zei de eigenaar aan een journalist: “Zou u niet voor uw eigen kind zorgen?” Anderen noemen zijn gedrag “harteloos”.