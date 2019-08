Eigenaar van drie pitbulls die meisje doodbeten aangeklaagd voor moord Redactie

24 augustus 2019

Emma Hernandez was aan het spelen en reed met haar fiets op straat in Detroit, toen ze plots aangevallen werd door drie pitbulls of kruisingen van pitbulls. Ze overleed later in het hospitaal aan haar zware verwondingen. Haar vader Armando had vorige week nog een aanvaring gehad met zijn buurman en eigenaar van de honden omdat hij vond dat de omheining niet sterk genoeg was om de dieren weg van de straat te houden. Die eigenaar Pierre Cleveland wordt nu aangeklaagd voor moord. Cleveland moet mogelijks jaren de cel in. Een vriend van de man schoot een van de honden dood. De twee andere konden worden gevat na het incident en zullen waarschijnlijk een dodelijk spuitje krijgen.