Eigenaar van AR-15 zaagt wapen in stukjes: "Al redt het maar één kind" TK

20 februari 2018

12u49

Bron: Daily Mail 0

Scott Pappalardo uit New York is de trotse eigenaar van een aantal wapens, waaronder een AR-15. Maar nadat het wapen vorige week in Florida gebruikt werd om 17 mensen mee te doden, voelt hij zich toch wat minder goed bij zijn persoonlijke arsenaal. "Is het recht om een wapen te hebben belangrijker dan het leven van een mens?", vraagt hij zich af.

Hij vindt alvast van niet, dus besloot hij het aanvalswapen van de hand te doen. "Ik dacht er nog even aan om het te verkopen, maar stel dat iemand anders er dan mensen mee gaat neerschieten. Daar zou ik niet mee kunnen leven." Daarom zaagde hij het wapen in een video zelf in stukken, zodat het nooit een leven kan eisen. Van een krachtig statement gesproken!