Eigenaar rode Clio ontsnapt voor tweede keer aan aanslag: “In 2016 moest ik op Brussels Airport zijn toen de bommen ontploften”

19 maart 2019

“Mijnheer, ren voor uw leven!” Frans Hoogendijk (54) uit Zevenhuizen aarzelt gisterenochtend in Utrecht geen moment, stapt uit zijn rode Renault Clio en zet het op een lopen. Even later rijdt Gökmen Tanis weg in zijn auto. Het is al de tweede keer in zijn leven dat hij aan de dood is ontsnapt bij een aanslag. “Ik had in 2016 op Brussels Airport moeten zijn op het tijdstip dat daar bommen ontploften. Mijn vlucht was echter uitgevallen en daarom was ik niet in de vertrekhal. Hoeveel geluk kan een mens hebben?’’