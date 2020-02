Eigenaar kebabzaak: “Ik ging naar de shishabar en zag een bloedende man op de grond liggen” Joeri Vlemings

20 februari 2020

09u11

Bron: Welt 0 Cizre B. is eigenaar van het ‘Istanbul Grill & Kebap Haus’ in het Duitse Hanau op 50 meter van een van de shishabars waar vannacht een schutter zeker negen mensen doodschoot. Welt kon de getuige telefonisch spreken. “Mensen schreeuwden en renden weg”, zei hij.

De eigenaar van de eettent vergiste zich aan de telefoon, schrijft Welt. Hij had het over “twee gewapende mannen” die de waterpijpbar binnendrongen en “meteen begonnen te schieten”. In werkelijkheid handelde de schutter alleen. Cizre B. hoorde “misschien wel tien schoten”. De dader schoot volgens de getuige ook op de mensen buiten die weggerend waren.

Zelf had de man van het kebabzaak zich na de eerste schoten verschanst onder een auto in de straat. “Toen ik daarna de shishabar binnenging, zag ik eerst een bloedende man op de vloer.” In de bar waar mensen samenkomen om de waterpijp te roken, werden gisteren wedstrijden van de Champions League op groot scherm vertoond.

Enkele minuten na de aanslag in de shishabar zou dezelfde schutter toegeslagen hebben in een zaak op de Kurt-Schumacher-Platz.