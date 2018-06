Eigen teelt tegen de pijn: René kan medicinale wiet niet betalen, dus kweekt hij zelf plantjes Jeroen van Raalte

01 juni 2018

13u55

Bron: de Volkskrant 0 Pijnpatiënt René Barendse heeft medicinale wiet nodig. Die mag hij niet zelf telen. Nu wil hij justitie dwingen tot een rechtszaak, "want er zit een hiaat in het Nederlandse gedoogbeleid".

Jaagt de politie nog op Barendses planten? "Als we worden geconfronteerd met hennepplanten handhaven we de Nederlandse wet", reageert de politie. Wel heeft 'niet-bedrijfsmatige teelt' een lage prioriteit zolang de gebruiker volwassen is en een beperkte hoeveelheid kweekt voor eigen gebruik. "In dergelijke casussen voert justitie niet een actief opsporingsbeleid, maar worden bij constatering van de feiten de planten wel in beslag genomen." Aanleiding voor de politieactie bij Barendse was een anonieme tip via het onafhankelijke meldpunt Meld Misdaad Anoniem. "In afwachting van een vonnis handhaaft justitie het bovenstaande beleid."

Het gebeurt niet vaak dat iemand op eigen verzoek wordt vervolgd, laat staan voor een drugsdelict. Maar René Barendse (43) uit het Nederlandse Naaldwijk had vorig jaar goede redenen om aangifte te doen tegen zichzelf voor het telen van vijf wietplanten in zijn tuin. De pijnpatiënt wil eindelijk eens duidelijkheid over het medicijn dat zijn kwellingen verzacht: cannabisolie.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN