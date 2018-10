Eiffeltoren vannacht niet verlicht uit medeleven slachtoffers Pittsburgh AW

28 oktober 2018

22u24

Bron: Belga 0 Na het bloedbad in een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh heeft het stadsbesuur van Parijs beslist om de traditionele nachtverlichting van de Eiffeltoren vannacht niet aan te steken.

"Als herdenking aan de slachtoffers van de antisemitische aanval in Pittsburgh, hebben we beslist zondag om middernacht de verlichting van de Eiffeltoren te doven", meldt burgemeester Anne Hidalgo op Twitter.



Bij de aanslag op de synagoge werden gisteren elf mensen vermoord. De verlichting van de Eiffeltoren werd eerder ook al uitgeschakeld na de terroristische aanslagen in Brussel, Londen, Sint-Petersburg en Kaboel.