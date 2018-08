Eiffeltoren ook vandaag gesloten door staking kg

02 augustus 2018

11u31

Bron: Belga 0 De Eiffeltoren is vanochtend gesloten gebleven door een staking, nadat hij gisterenavond al eerder de deuren moest sluiten . De vakbonden en de directie zitten intussen opnieuw samen, volgens de directie van het Parijse monument.

Het conflict gaat over de manier waarop het bezoekersonthaal wordt georganiseerd. Sinds begin juli is het aandeel van tickets dat vooraf op internet gekocht kan worden, opgetrokken van 20 procent tot de helft. De vakbondsafgevaardigen zijn hier in principe niet tegen, maar betreuren de lange wachtrijen die dit veroorzaakt.

De noordelijke ingang tot de toren is voorbehouden voor bezoekers met een reservering, terwijl de rest van de bezoekers aan de zuidelijke pijler moet aanschuiven. De vakbond wil dat alle bezoekers terechtkunnen bij beide ingangen, met een prioritaire wachtrij voor de klanten met een ticket in voorverkoop. Daarnaast wil de bond meer personeel aan het onthaal.