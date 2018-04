Eiffeltoren heropent na staking jv

14 april 2018

15u17

Bron: ats/afp 2 De Eiffeltoren is vanmiddag weer opengegaan voor het publiek, zo heeft de exploitant van het Parijse monument meegedeeld. De toren was sinds gisteren gesloten wegens een staking van het veiligheidspersoneel.

"De hele nacht is verder onderhandeld tussen de directie en de werknemers om tot een vergelijk te komen in het conflict. Er werd een protocolakkoord gevonden en na een algemene vergadering van het personeel is beslist dat de veiligheidsagenten het werk zouden hervatten", aldus exploitant Sete (Société d'exploitation de la Tour Eiffel).

De Eiffeltoren ging om 13.30 uur open voor het publiek. Volgens de vakbond CGT had vrijwel al het veiligheidspersoneel het werk neergelegd om te protesteren tegen de tijdelijke schorsing van drie werknemers van de firma Byblos, die voor de veiligheid instaat.

In 2017 bezochten meer dan zes miljoen mensen de Eiffeltoren.