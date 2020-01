Eiffeltoren dicht door staking tegen pensioenhervorming KVDS

09 januari 2020

14u09

Bron: Belga 0 Door de aanhoudende staking tegen de pensioenhervorming in Frankrijk blijft de Eiffeltoren donderdag dicht. Het voorplein is wel open, schrijft de persdienst van het wereldberoemde Parijse monument op het officiële Twitter-account.

Vakbonden hebben opnieuw tot massale protesten opgeroepen. Aan de Place de la République in Parijs zou donderdagnamiddag een grote betoging vertrekken.

Toeristen

De toeristen zijn al vaker getroffen door de stakingen. Talrijke bezienswaardigheden in Parijs sloten de voorbije weken telkens weer de deuren. Ook het openbaar vervoer in de hoofdstad en in het hele land is sinds 5 december zwaar verstoord.





Staatssecretaris voor Verkeer Jean-Baptiste Djebbari is ervan overtuigd dat er vrijdag een compromis tussen de regering en de vakbonden uit de bus komt, zo zei hij aan zender BFMTV. Premier Édouard Philippe heeft de bonden voor nieuwe gesprekken op vrijdagmorgen uitgenodigd. Dan zou vooral een nieuw voorstel van de gematigde vakbonden over de financiering van het pensioenstelsel op tafel liggen.