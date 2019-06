Ehud Barak (77) maakt politieke comeback in Israël mvdb

De voormalige Israëlische premier Ehud Barak (77) keert terug in de politiek. Hij wil met een nieuwe partij de strijd aanbinden met de huidige premier Benjamin Netanyahu.

Israël gaat in september weer naar de stembus. Netanyahu en zijn Likoed-partij wonnen de landelijke verkiezingen in april, maar het lukte de rechtse leider vervolgens niet een coalitie te vormen. Daarom worden later dit jaar nieuwe verkiezingen gehouden.



Voormalig legerleider Barak was van 1999 tot 2001 premier van Israël en van 2007 tot 2013 minister van Defensie, onder meer onder Netanyahu. Die heeft inmiddels niet alleen politieke maar ook juridische problemen. Hem hangt vervolging boven het hoofd in meerdere corruptiezaken.



Waarnemers denken dat de deelname van Barak aan de verkiezingen slecht kan uitpakken voor oppositiepartij Blauw en Wit. De partij van Benny Gantz verloor in april nipt van Likoed, maar krijgt nu concurrentie van Barak en zijn nog naamloze partij.