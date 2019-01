EHRM: “Italië moet migranten op reddingsschip zo snel mogelijk zorg en voeding aanbieden” kv

29 januari 2019

20u29

Bron: Belga 0 Italië moet de migranten op het reddingsschip Sea Watch 3 zo snel mogelijk van medicijnen, eten en drinken voorzien. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vanavond beslist. Het schip van de Duitse ngo Sea Watch, dat onder Nederlandse vlag vaart, pikte op 19 januari 47 migranten op ter hoogte van Libië en zoekt sindsdien naar een haven waar het kan aanmeren. Malta en Italië weigeren het schip echter de toegang.

Sea Watch had een klacht ingediend bij het EHRM waarin de ngo onder meer stelde dat de migranten aan boord met gezondheidsproblemen kampen. De organisatie eiste dat de migranten het schip mochten verlaten, maar daar ging het EHRM uiteindelijk niet in mee.

Eerder vandaag zei de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini dat de 47 migranten enkel in Italië aan land mogen gaan als ze daarna onmiddellijk worden overgebracht naar Nederland of Duitsland. "In Italië hebben we al te veel migranten verwelkomd en er al te veel geld aan uitgegeven", aldus de extreemrechtse politicus.