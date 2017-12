Egyptische zangeres krijgt twee jaar cel voor sexy videoclip kv

21u25

Bron: Belga 1 rv Zangeres Shaimaa Ahmed in de videoclip. Een rechter in de Egyptische hoofdstad Caïro heeft vandaag een zangeres tot twee jaar cel veroordeeld omdat ze een "te expliciete" videoclip heeft gemaakt. Dat is in gerechtelijke kringen vernomen. Onder meer door suggestief van een banaan te eten, zou de 25-jarige Shaimaa Ahmed tot "ontucht" hebben aangezet.

De zangeres moet daarnaast ook een boete van 10.000 Egyptische pond (480 euro betalen). Mohamed Gamal, de maker van de clip, werd veroordeeld tot dezelfde cel- en geldstraf. De twee kunnen wel nog in beroep gaan.

Shaimaa Ahmed - die optreedt onder de artiestennaam Shyma - werd op 18 november opgepakt, nadat er klacht was ingediend tegen de videoclip bij haar lied 'Andy Zoroof' ('Ik heb problemen').

In de clip staat Shyma onder meer les te geven in een klaslokaal vol jonge mannen. Ze eet er op een suggestieve manier van een banaan, een appel en chips. De scènes worden afgewisseld met beelden waarop de jonge vrouw in lingerie te zien is.

De zangeres kreeg veel kritiek om het clipje. Heel wat mensen maakten duidelijk dat ze zich stoorden aan de veel te expliciete beelden. Ahmed had op haar intussen verwijderde Facebook-pagina nog haar excuses aangeboden aan iedereen die zich gechoqueerd voelde. "Ik had niet gedacht dat dit zou gebeuren", zo schreef ze ook.