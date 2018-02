Egyptische zangeres krijgt twee jaar cel vanwege te pikante videoclip SVM

28 februari 2018

12u58

Bron: Belga 11 Een Egyptische rechtbank heeft een zangeres tot twee jaar cel veroordeeld "omdat ze in een videoclip aanzette tot losbandigheid en immoraliteit". Dat meldt de regeringskrant Al-Ahram.

De uitspraak werd gisteren bekendgemaakt door een rechtbank in de buurt van Caïro. Het gaat om de niet zo heel bekende zangeres Laila Amer en haar video 'Look at Your Mother'. De clip bevat volgens de rechtbank seksuele toespelingen.

De regisseur van de clip kreeg zes maanden gevangenisstraf en een mannelijke acteur uit de clip drie maanden. Tegen de uitspraken kan nog beroep aangetekend worden.

De populaire Egyptische zangeres Sherine Abdel-Wahab werd dan weer veroordeeld tot zes maanden cel omdat ze tijdens een optreden in 2016 "ongepaste" opmerkingen maakte over de rivier de Nijl. Toen een fan haar tijdens een optreden in de Verenigde Arabische Emiraten verzocht om het patriottische lied 'Heb je van de Nijl gedronken? ' te zingen, antwoordde ze: "Nee, daar krijg je schistosomiase (een wormaandoening; nvr) van. Drink Evian, da's gezonder." In afwachting van de behandeling van de zaak in beroep moest ze een borgsom van zo'n 2.300 euro ophoesten.

Vorige maand werd de straf voor popzangeres Shyma met een jaar verminderd voor een videoclip die als te pikant werd gezien in het conservatieve land. In eerste aanleg had ze nog twee jaar gekregen.