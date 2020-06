Egyptische vader aangeklaagd voor genitale verminking van zijn drie dochters kv

05 juni 2020

19u39

Bron: Reuters 0 In Egypte wordt een vader aangeklaagd omdat hij zijn drie dochters heeft laten besnijden. Ook de arts die de operatie uitvoerde, wordt voor de rechter gedaagd. De praktijk is in Egypte verboden.

De vader lokte de meisjes naar de dokter met het excuus dat ze een vaccin zouden krijgen tegen het coronavirus. In de plaats daarvan kregen ze echter een verdovingsmiddel toegediend en werden ze in slaap gebracht. Vervolgens voerde de arts de besnijdenis uit.

Sinds 2008 is vrouwenbesnijdenis echter verboden in Egypte. Sinds 2016 is het een misdrijf. Artsen die de procedure uitvoeren, riskeren tot zeven jaar cel. Wie om de procedure vraagt, riskeert tot drie jaar cel.



Toen de meisjes, wiens ouders gescheiden zijn, aan hun moeder vertelden wat er gebeurd was, verwittigde die de autoriteiten. “De openbare aanklager heeft de dokter en de vader van de drie meisjes doorverwezen voor een dringende rechtszaak”, deelden de autoriteiten woensdag mee in een verklaring. De arts wordt aangeklaagd voor de uitvoering van de procedure en de vader voor medeplichtigheid.

Verbod aan laars gelapt

Uit een rondvraag in 2016 van het VN-Kinderfonds bleek dat 87 procent van de Egyptische vrouwen en meisjes tussen 15 en 49 vrouwenbesnijdenis hebben ondergaan.

Volgens vrouwenrechtenorganisaties wordt het verbod op vrouwenbesnijdenis onvoldoende opgevolgd en is tot op heden nog niemand met succes vervolgd. In de praktijk wordt vrouwelijke genitale mutilatie, dat zowel onder christenen als moslims in Egypte nog populair is, nog steeds oogluikend toegestaan.

Wereldleiders hebben beloofd om de praktijk tegen 2030 uit te roeien, maar het oude ritueel, waarbij de schaamlippen geheel of gedeeltelijk worden verwijderd, is op sommige plaatsen gemeengoed. Het ritueel kadert in het verlangen om de vrouwelijke seksualiteit te controleren en wordt in conservatieve maatschappijen vaak gerechtvaardigd wegens culturele en religieuze redenen.

Gevaren

Vrouwelijke genitale mutilatie kan langdurige mentale en fysieke gezondheidsproblemen veroorzaken waaronder chronische infecties, menstruatieproblemen, onvruchtbaarheid en complicaties bij de zwangerschap en geboorte.

“Het is bemoedigend dat de autoriteiten maatregelen beginnen te nemen tegen vrouwenbesnijdenis en dat meisjes en moeders zich steeds meer bewust worden van de gevaren van de procedure, zegt Entessar el-Saeed, hoofd van het Cairo Center for Development.