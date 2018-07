Egyptische rechtbank veroordeelt 75 Moslimbroeders tot doodstraf IVI

28 juli 2018

12u35

Bron: Belga 0 Een Egyptische rechtbank heeft 75 leden van de Moslimbroederschap veroordeeld tot de doodstraf voor hun deelname aan een zitstaking in 2013. De leden van de verboden organisatie steunden toen de islamistische president Mohammed Morsi.

De beslissing van de strafrechtbank in Caïro moet wel nog beoordeeld worden door de grootmoefti, de hoogste islamtische gerechtelijke macht in het land. Zijn advies is verplicht volgens de Egyptische wet, maar is niet bindend. Op 8 september zal de rechtbank het finale verdict vellen.

Morsi was de eerste vrij verkozen president van Egypte, na de val van Hosni Moebarak in 2011. In juli 2013 schoof huidig president Abdel-Fattah al-Sissi Morsi echter alweer opzij. Sindsdien treden de autoriteiten met harde hand op tegen de Moslimbroederschap.