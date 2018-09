Egyptische rechtbank veroordeelt 75 islamisten tot de doodstraf TTR

08 september 2018

13u42

Bron: ANP 1 Een Egyptische rechtbank in Caïro heeft 75 mensen tot de doodstraf veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een actie in 2013 voor de islamistische Moslimbroederschap. Meer dan 700 mensen stonden terecht tijdens het proces.

Onder de veroordeelden zijn de kopstukken van het Moslimbroederschap Essam al-Erian en Mohamed Beltagi. Ook de prominente islamistische geestelijke Safwat Higazi wacht de doodstraf, meldden juridische bronnen in Caïro.



Het leger zette in juli 2013 de islamitische president Mohamed Morsi, de eerste vrij verkozen president van Egypte na de val van Hosni Moebarak in 2011, af na massaal protest tegen zijn bewind. De toenmalige legerchef Abdel-Fattah al-Sissi, sinds 2014 president van Egypte, zei in een verklaring dat "het leger zich niet wilde bemoeien met politiek, maar dat de strijdkrachten niet doof konden blijven voor de eisen van het Egyptische volk".

Bij een steunbetuiging in 2013 voor de Moslimbroederschap waarvoor de 75 islamisten zijn veroordeeld, vielen honderden doden waaronder 43 politieagenten. Volgens Amnesty International werden toen meer dan 800 demonstranten gedood.