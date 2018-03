Egyptische president al-Sissi herverkozen met 96,9 procent van de stemmen kg

30 maart 2018

15u31

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sissi is herverkozen met 96,9 procent van de stemmen. Dat melden de staatsmedia vrijdag op gezag van voorlopige resultaten. De definitieve resultaten worden maandag verwacht.

Het is geen verrassing dat al-Sissi de verkiezingen van 26, 27 en 28 maart gewonnen heeft. Zowat 25 miljoen kiezers brachten hun stem uit, op 60 miljoen kiesgerechtigden in totaal. Dat komt neer op een participatiegraad van 42,08 procent. Van de 25 miljoen kiezers zouden er 23 miljoen op al-Sissi gestemd hebben.

De enige andere kandidaat, Moussa Mostafa Moussa, verzamelde 3,1 procent van de stemmen (750.000 stemmen). Mostafa Moussa is een aanhanger van de president en schreef zich in extremis in omdat alle andere mogelijke kandidaten in de gevangenis waren beland of niet meer wilden deelnemen.

In 2014 werd al-Sissi ook al verkozen met 96,9 procent van de stemmen.