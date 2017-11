Egyptische president al-Sisi zal grondwet niet veranderen om aan te kunnen blijven Redactie

08u51

Bron: Belga 0 REUTERS De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi: "Dit is geen televisiepraat, dit zijn de principes die ik omarm." De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi is geen kandidaat voor een derde ambtstermijn, verklaarde hij in een interview met CNBC. Hij benadrukte dat hij de grondwet niet zal veranderen om aan de macht te kunnen blijven. "Ik ben voor het behoud van twee termijnen van vier jaar", aldus de president, die momenteel aan zijn eerste mandaat bezig is.

"Het past niet als president om een dag aan te blijven tegen de wil van de Egyptenaren. Dit is geen televisiepraat, dit zijn principes die ik omarm en belangrijk vind", zei hij in een gisterenavond uitgezonden interview met CNBC.

Sisi zei echter niet of hij dan wel voor een tweede ambtstermijn zal gaan als zijn huidige mandaat verstrijkt. Hij kwam in 2014 aan het hoofd van Egypte te staan, een jaar nadat hij samen met het leger de islamistische president Mohammed Mursi ten val bracht.

Weinig concurrentie

Hij behaalde toen een monsterscore van 97 procent, met een opkomst van 47,5 procent. Mensenrechtengroepen stellen dat hij sindsdien hardhandig optreedt tegen politieke tegenstanders, activisten en kritische media.

Toch is het eerder onwaarschijnlijk dat hij bij het verstrijken van zijn eerste mandaat veel concurrentie zal krijgen, omdat hij als een stabiliserende factor wordt gezien in een land sinds 2011 kampt met een ontregelende economie als gevolg van de onrusten.

Tot nu toe meldde zich nog maar één tegenkandidaat, de Egyptische mensenrechtenactivist en oppositieleider Khaled Ali, voor de presidentsverkiezingen in 2018. In het interview kondigde Sisi ook nog aan aan dat die verkiezingen in maart op april zullen doorgaan.

AFP De enige tegenkandidaat van al-Sisi: Khaled Ali.