Egyptische politie doodt negen "terroristen" tijdens vuurgevecht sam

15u38

Bron: belga 1 REUTERS Militair veiligheidspersoneel bewaakt een moskee, eerder deze maand. In het noorden van het Egyptische schiereiland Sinaï heeft de politie negen militanten gedood tijdens een vuurgevecht. Bij de politie vielen geen slachtoffers, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens het ministerie waren de gedode "terroristen" betrokken bij bomaanslagen en aanvallen op veiligheidstroepen in de noordelijke Sinaï. De luchthaven in dat gebied, al-Arish, was dinsdag het doelwit van een raketaanval tijdens een nochtans onaangekondigd bezoek van de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd opgeëist door Islamitische Staat (IS).

Eind vorige maand vond in de Sinaï nog een aanslag plaats op een moskee. Daarbij vielen meer dan 300 doden, onder wie 27 kinderen.