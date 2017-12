Egyptische politie doodt drie terroristen na aanval op kerk EB

De Egyptische politie heeft nabij de hoofdstad Caïro drie terroristen gedood bij een vuurgevecht, een dag nadat een schutter negen mensen doodde bij aanvallen op een koptische kerk en een winkel. De drie doden vielen bij een raid van de politie op een boerderij in Gizeh die gebruikt werd als schuilplaats voor terroristen, meldde het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken.

De drie zouden banden hebben met Hasm, een groepering die volgens de Egyptische autoriteiten de gewapende vleugel is van de verboden Moslimbroederschap.

In een stad ten noorden van Caïro en in de zuidelijke provincie Fayoum werden tien andere verdachten opgepakt. In een persbericht zegt Binnenlandse Zaken dat de groep plannen had om aanslagen te plegen op belangrijke instellingen en de veiligheidsdiensten.

Gisteren kwamen zes koptische christenen en een politieagent om bij de aanslag op de Mar Mina-kerk in Caïro. Eerder op de dag had dezelfde verdachte het vuur geopend op een winkel die eigendom is van een koptische christen. In de winkel vielen nog eens twee doden. De vermoedelijke schutter raakte gewond en werd opgepakt. Volgens de politie was hij eerder betrokken bij andere dodelijke aanslagen. IS eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op.