Egyptische papyrus onder de hamer voor 1.350.000 euro (!) Redactie

13 oktober 2018

20u49

Bron: belga 0 Een zeer zeldzame 17 meter lange Egyptische papyrusrol is vanmiddag in Monaco geveild voor een som van 1.350.000 euro, en dat zonder commissie. Dat heeft een vertegenwoordiger van het veilinghuis Hôtel des Ventes de Monte-Carlo meegedeeld.

Het stuk, dat verkocht werd door een gepensioneerd echtpaar uit het zuiden van Frankrijk, werd geschat tussen 1,8 en 2 miljoen euro. De rol gaat naar een particuliere verzamelaar die zijn aanbod per telefoon deed.

De papyrus, waarvan het eerste deel lichtjes beschadigd is, maar die voor de rest in een opmerkelijk goede toestand verkeert, is een versie van het Dodenboek. Het bestaat uit zo'n 192 hoofdstukken en veel illustraties getekend en geschilderd in rood en zwart, met scènes als het oordeel van de doden door Osiris of dat van het hiernamaals met rietvelden.

Het document dateert uit de 26e dynastie van Egypte, onder het bewind van Psammetichus II, rond 594-588 v.Chr. In totaal bracht de Monegaskische verkoop gewijd aan de Egyptische archeologie, die naast deze papyrus tweehonderd andere kavels aanbood, ongeveer 1,6 miljoen euro op.