Egyptische leger start met offensief na bloedige aanslag: "Alle medeplichtigen elimineren" IVI

07u26

Bron: Belga 0 AFP Zeker 235 mensen zijn gedood, meer dan 100 anderen raakten gewond tijdens de aanslag. Na de zware aanslag van gisteren in een moskee in de Sinaï is het Egyptische leger begonnen met een offensief tegen terroristen op het schiereiland. Militairen zijn ter plaatse en zullen niet vertrekken voor iedereen die betrokken was bij de aanslag, geëlimineerd is, zo citeert de regeringskrant Al Ahram bronnen binnen het leger.

Tijdens een televisietoespraak had de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi gisterenavond na de aanslag al een "daadkrachtig antwoord" aangekondigd. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden al gevechtsvliegtuigen ingezet boven de Sinaï, waarbij meerdere terroristen "geëlimineerd" werden, zegt een legerwoordvoerder tegen Al Ahram. Al-Sisi kondigde ook drie dagen van nationale rouw aan.

Zeker 235 doden

Gisteren vielen meerdere terroristen met explosieven en vuurwapen een soefistische moskee aan in het noorden van de Sinaï. Daarbij kwamen minstens 235 mensen om het leven en raakten 109 anderen gewond. Volgens de imam van de moskee in het plaatsje Al-Radwa gebeurde de explosie toen hij aan het vrijdaggebed wilde beginnen. Daarna ontstond er paniek en probeerden de aanwezigen via de ramen te vluchten. Eens ze buiten kwamen, openden de aanvallers het vuur op hen.

Internationaal kwam er veel kritiek op de aanslag. Onder meer Amerikaans president Donald Trump sprak op Twitter van een "verschrikkelijke en laffe terroristische aanval op onschuldige en weerloze gelovigen". "De wereld mag terrorisme niet tolereren, we moeten hen militair verslaan en hun extremistische ideologie die de basis van hun bestaan vormt, in diskrediet brengen!"