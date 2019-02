Egyptische douane onderschept passagier die resten van mummies naar België wilde smokkelen AW

26 februari 2019

14u17

Bron: Live Science, Ministry of Antiquities 2 Een torso, een arm, een linkerhand, twee benen en twee voeten: dat was de buit die de douane op de luchthaven van Caïro enkele dagen geleden onderschepte. De betrapte passagier probeerde de resten van twee mummies via luidsprekers naar België te smokkelen.

Via de scanners van de luchthaven werd al snel duidelijk dat er merkwaardige objecten in de luidsprekers verstopt zaten die de passagier bij zich had. Maar de Egyptische autoriteiten hadden nooit durven denken dat het om de resten van mummies ging.



De luchthaven van Caïro verwittigde al snel het archeologisch team van het Egyptische Ministry of Antiquities dat later bevestigde dat het wel degelijk om authentieke resten van mummies ging. Datzelfde team nam de resten in beslag om ze verder te onderzoeken en te restaureren.

Archeologische werkgroep

Op het smokkelen van Egyptische artefacten staat een gevangenisstraf van twee jaar. Op enkele uitzonderingen na is het verboden om objecten met een historische of archeologische waarde in privébezit te hebben. Zulke artefacten zijn sinds 1983 immers eigendom van het land.

Om de wet naar behoren te handhaven werd er op de luchthaven een archeologische werkgroep aangesteld, dezelfde werkgroep die de resten van de mummie identificeerde.

Welke nationaliteit de smokkelaar had, is voorlopig nog onduidelijk.