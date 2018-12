Egyptische actrice riskeert gevangenisstraf tot vijf jaar omwille van onthullende jurk op filmfestival LVA

De Egyptische actrice Rania Youssef is aangeklaagd wegens "openbare obsceniteit" en riskeert tot vijf jaar gevangenisstraf. Youssef zou met een verhullend kleed op het filmfestival van Caïro geen respect hebben getoond voor de Egyptische waarden en normen en tot "ontucht hebben aangezet".

Op donderdag 29 november verscheen de 44-jarige actrice Rania Youssef op de slotceremonie van het Internationaal Filmfestival van Caïro in Egypte in een zwarte body met daarover een lang doorzichtig kanten kleed. Dat was niet naar de zin van vele landgenoten en ze werd daarop aangeklaagd door twee advocaten, Samir Sabri en Amro Abdelsalam, omdat ze “tot ontucht aanzet”. Wanneer ze daaraan schuldig wordt bevonden, riskeert ze een gevangenisstraf tot vijf jaar. De zaak komt in januari voor.

Sabri, een van de advocaten die ervoor bekend staat celebrities voor de rechter te dagen, vertelt aan nieuwsagentschap AFP dat haar verschijning “niet overeenstemt met de maatschappelijke waarden, traditie en moraal” en dat Youssef op die manier “de reputatie van het festival en van Egyptische vrouwen in het bijzonder ondermijnt”.

Ook het syndicaat voor Egyptische acteurs en actrices deelt die mening zonder Youssef bij naam de noemen. Ze herhalen het standpunt van Sabri en voegen eraan toe dat ze ook de vakbond ondermijnt die verantwoordelijk is voor het gedrag van zijn leden.

Youssef, lid van de vakbond, heeft zich ondertussen op Twitter verontschuldigd bij de vele mensen die ze met haar voorkomen heeft beledigd. “Ik heb mijn kledingkeuze fout ingeschat. Het was de eerste keer dat ik deze jurk droeg en ik besefte niet hoeveel woede ik ermee zou uitlokken”, zei ze. “Ik bevestig hierbij nog eens dat ik trouw ben aan de Egyptische waarden waarmee ik ben opgegroeid”, voegde ze toe.

Vorig jaar werd een Egyptische popzangeres veroordeeld tot twee jaar celstraf voor een video die als provocerend werd gezien. In beroep werd die straf uiteindelijk verminderd tot één jaar cel.