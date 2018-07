Egyptisch parlement keurt wet goed om sociale media te controleren kv

17 juli 2018

03u59

Bron: Belga 0 Het Egyptische parlement heeft vandaag een nieuwe mediawet goedgekeurd die de overheid toelaat om accounts op sociale media te controleren. Doel is, naar eigen zeggen, de strijd tegen "nepnieuws". Dat maakte het parlement op zijn officiële website bekend.

Een tweederdemeerderheid keurde de nieuwe wet goed. Nu is het aan president Abdel Fattah al-Sissi om ze te bekrachtigen.

Volgens de wet moet iedereen met meer dan vijfduizend volgers, op een persoonlijke website, blog of sociaal netwerk, voortaan gecontroleerd worden door de Hoge Raad voor de Regulering van de Media. Dat organisme staat bekend voor zijn schimpscheuten naar buitenlandse media en televisieprogramma's met te seksuele inhoud. Ze zal het recht krijgen om accounts te schorsen of te blokkeren "als ze nepnieuws publiceren, aanzetten om de wet te overtreden, of oproepen tot geweld of haat".

Nationale en internationale mensenrechtenorganisaties klagen geregeld schendingen van het recht op vrije meningsuiting aan in Egypte. Kritische stemmen voor het regime van president Al-Sissi worden er het zwijgen opgelegd.

Meer dan dertig journalisten zitten er momenteel achter de tralies. Het land staat op de 161ste plaats van 180 landen in de ranking van persvrijheid door de organisatie Reporters zonder Grenzen.