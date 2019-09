Egyptisch meisje (15) riskeert terechtstelling moord na doden buschauffeur die haar vermoedelijk verkrachtte PVZ

14 september 2019

14u18

Bron: The Independent 10 Een 15-jarig meisje in Egypte riskeert beschuldigd te worden voor moord nadat ze in juli een buschauffeur doodde. Volgens haar had de man haar eerst bedreig met een mes en verkracht, en handelde ze dus uit zelfverdediging. Dat ze nu toch beschuldigd wordt voor moord, doet de gemoederen bij vrouwenrechtenorganisaties opnieuw oplaaien.

Het Egyptische meisje getuigde bij de politie dat de buschauffeur haar had ontvoerd naar een verlaten stuk land nabij Caïro. Daar verkrachtte hij haar terwijl hij haar bedreigde met een mes. Ze was echter kunnen ontsnappen nadat ze zijn mes had afgenomen en de man herhaaldelijk had gestoken. Ondanks de verkrachting, riskeert het meisje nu toch beschuldigd te worden voor moord.

Veel (mannelijke) advocaten kiezen namelijk de kant van de buschauffeur. Volgens hen is het meisje onfatsoenlijk omdat ze voor ze op de bus stapte een afspraakje had met een jongen. Ze zou de verkrachting dus zelf hebben uitgelokt.

Protest

Vrouwenrechtenorganisaties komen nu woedend op straat. Volgens hen ging het namelijk om wettelijke zelfverdediging na een seksuele aanval. Ze hopen dat een rechter het meisje gelooft en zo een voorbeeld kan zijn voor het vrouwonvriendelijke rechtssysteem waar vrouwen vaak niet geloofd worden.

Ze klagen ook het “routineonderzoek” aan dat vrouwen moeten ondergaan na een verkrachting. Die maagdelijkheidscontrole op zich is volgens hen al een seksuele aanval.