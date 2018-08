Egyptisch leger doodt meer dan 50 jihadisten in Sinaï AV

05 augustus 2018

13u17

Bron: BELGA 0 Het Egyptische leger meldde vandaag dat het de afgelopen dagen 52 jihadisten heeft gedood op het schiereiland Sinaï, waar het een grootschalige militaire operatie uitvoert tegen een aftakking van IS.

Het Egyptisch leger verklaarde dat het de afgelopen dagen 52 extremisten doodde en 49 anderen arresteerde tijdens operaties in het centrum en in het noorden van Sinaï. De Egyptische autoriteiten meldden dat "Vier tunnelopeningen werden ontdekt en vernietigd in de stad Rafah". De autoriteiten beschuldigen jihadisten van het gebruik van deze ondergrondse gangen om zich te verplaatsen tussen het noorden van Sinaï en het Palestijnse gebied.

Het leger startte op 9 februari een grootschalige militaire operatie tegen de terreurbeweging Islamitische Staat (IS), onder de naam ‘Sinaï 2018’. Sinds het begin van de operatie kwamen meer dan 200 jihadisten en dertig Egyptische soldaten om het leven.

Mensenrechtenorganisaties klaagden herhaaldelijk de gevolgen van de grootschalige operatie voor de burgerbevolking aan. Volgens Human Rights Watch worden er sindsdien beduidend meer woningen, winkels en boerderijen in de regio vernield.