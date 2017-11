Egyptisch leger doodt elf vermoedelijke terroristen na aanslag op moskee EB

16u10

Bron: DPA 0 AFP Na de meest moordende aanslag in de recente geschiedenis van Egypte hebben de strijdkrachten elf vermoedelijke terroristen gedood. De mannen werden vandaag in een schuilplaats in de stad Ismaïlia aan het Suezkanaal doodgeschoten.

Dat deelt Binnenlandse Zaken in Caïro mee. Ze zouden deel hebben uitgemaakt van een terreurgroep die ook aanslagen tegen christenen had gepland.

In het noorden van het onrustige Sinaï-schiereiland hadden 25 tot 30 terroristen vorige week de al-Rawdah moskee, waar soefi-moslims waren samengekomen voor het vrijdaggebed, aangevallen en minstens 305 mensen gedood, meer dan 120 anderen liepen verwondingen op. Hoewel niemand de aanslag officieel heeft opgeëist, lijkt die de signatuur te dragen van de in de Sinaï-regio opererende terreurorganisatie Islamitische Staat.

Na het vuurgevecht van vandaag zijn ook negen mensen in de schuilplaats in Ismaïlia opgepakt. Wapens en zelfgebouwde explosieven werden in beslag genomen. De doden moeten nog geïdentificeerd worden.