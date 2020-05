Egyptisch leger doodt 19 jihadisten in de Sinaï MDG

31 mei 2020

12u40

Bron: Belga 0 Het Egyptische leger heeft aangekondigd dat het 19 vermoedelijke jihadisten heeft gedood bij gerichte operaties, zowel op de grond als vanuit de lucht, als onderdeel van zijn actie tegen de langdurige rebellie in het noorden van de Sinaï, Egypte.

Volgens een gefilmde verklaring op sociale media doodden de soldaten drie "extreem gevaarlijke" jihadisten en 16 anderen bij verschillende luchtaanvallen gericht op hun "terroristische schuilplaatsen".

Aan de zijde van de strijdkrachten heeft de operatie "twee officieren, een onderofficier en twee soldaten gedood en verwond", volgens dezelfde bron, die geen verdere details verschafte.

Veiligheidstroepen vechten al jaren tegen een opstand in de Sinaï, geleid door een lokale groep die is aangesloten bij Islamitische Staat (IS). Na de afzetting door het leger in 2013 van de islamitische president Mohamed Morsi nam de intensiteit van de opstand toe.



“Antiterroristische operatie”

Het leger lanceerde in februari 2018 een uitgebreide "antiterroristische operatie" in de regio, maar ook in delen van de westelijke woestijn, tussen de Nijlvallei en de grens met Libië.

Regio gesloten voor journalisten

Sinds de lancering zijn volgens officiële statistieken bijna 970 vermoedelijke jihadisten en tientallen soldaten gedood. Er is echter geen geverifieerd onafhankelijk bronrapport beschikbaar en de regio is grotendeels gesloten voor journalisten.