Egypte zet strijd tegen homoseksualiteit verder: 16 mannen naar cel voor 'losbandigheid' Redactie

20u58

Bron: BBC 0 REUTERS Zestien Egyptische mannen die vorige maand gearresteerd werden wegens homoseksuele handelingen, zijn veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Dat meldt de BBC

De rechter in Caïro verklaarde veertien van de mannen afgelopen zondag schuldig aan het "aanzetten tot losbandigheid" en "abnormale seksuele relaties". De twee anderen werden gisteren veroordeeld. De mannen zijn in afwachting van een uitspraak in beroep naar verluidt vrij op borgtocht. Een zeventiende man wacht het verdict nog af.

De mannen werden gearresteerd tijdens een hardhandig optreden van de Egyptische autoriteiten tegen homoseksualiteit. Dat is in Egypte niet wettelijk verboden, maar blijft een maatschappelijk taboe.

75 arrestaties

Volgens het Egyptische Initiatief voor Persoonlijke Rechten (EIPR) zijn in het land minstens 75 mensen gearresteerd na een concert in Caïro op 22 september waar met regenboogvlaggen gezwaaid werd. Dat leidde tot een publiek protest in het conservatieve land.

Slechts tien arrestaties zouden te maken hebben met het vlagincident. De meeste anderen werden volgens het EIPR in de val gelokt via datingapps.