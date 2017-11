Egypte wil meer wapens voor strijd tegen IS: "Niet alleen bedreiging voor ons, ook bedreiging voor Europa" ADN

14u52

Bron: ANP 0 REUTERS De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi zegt dat hij meer militair materieel nodig heeft om Islamitische Staat (IS) te kunnen aanpakken.

In een interview vandaag met The Times waarschuwt Sisi dat strijders van IS zich aan het hergroeperen zijn in Libië en dat een aantal militanten vanuit dat land Egypte probeert binnen te komen.

Na de verliezen van IS in Irak en Syrië wijken militanten volgens Sisi uit naar andere landen in het Midden-Oosten en daarbuiten. "Dat is niet alleen een bedreiging voor ons. Het is ook een bedreiging voor Europa'', aldus de Egyptische president.

Egypte heeft sinds 2014 ruim 10 miljard dollar (8,5 miljard dollar) uitgegeven aan Franse en Russische gevechtsvliegtuigen, onderzeeërs van Duitse makelij en andere wapens. In 2014 won Sisi de presidentsverkiezingen in zijn land met overmacht. De afgelopen jaren heeft het regime van Sisi volgens mensenrechtenorganisaties tienduizenden tegenstanders in de gevangenis gezet.