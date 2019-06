Egypte weerlegt beschuldigingen Erdogan: “Geen bewijs dat Morsi gedood werd” kg

20 juni 2019

11u21

Bron: Belga 0 De stelling van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat de Egyptische ex-president Mohamed Morsi geen natuurlijke dood stierf, is een "ongegronde" beschuldiging. Dat heeft de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Sameh Soukry vandaag gezegd.

Maandag overleed Morsi (67) na in een rechtszaal plotseling te zijn flauwgevallen. Volgens de Egyptische staatsmedia was een hartaanval de doodsoorzaak.



Morsi was als voorman van de Moslim Broederschap de eerste democratisch verkozen president van Egypte, maar in 2013 zette het leger hem af en belandde hij in de gevangenis.

“Onverantwoordelijk”

Gisteren zei Erdogan, een belangrijke steunpilaar van de Egyptische ex-president, dat Morsi geen natuurlijke dood is gestorven, maar werd gedood. Hij beloofde dat Ankara "zal doen wat nodig is om Egypte voor internationale rechtbanken te brengen".



In een reactie zei minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry vandaag dat zijn land klaar is om alle dreigementen het hoofd te bieden. "Zulk onbewezen gepraat waarmee (Erdogan) zijn redevoeringen vult en zijn verklaringen weerspiegelen alleen maar het feit van zijn nauwe banden met de terroristische Broederschap organisatie", aldus de Egyptische bewindsman in een schriftelijke verklaring. De opmerkingen van Erdogan zijn "onverantwoordelijk".