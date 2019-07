Egypte vraagt Interpol om pas geveilde buste van Toetanchamon op te sporen



kv

09 juli 2019

17u59

Bron: BBC, The Guardian 0 Ondanks hevig protest van de Egyptische autoriteiten veilde veilinghuis Christie’s in Londen vorige week een ruim 3300 jaar oude stenen buste van Toetanchamon voor maar liefst Londen 4.746.250 pond (5,3 miljoen euro). Het artefact werd echter vermoedelijk gestolen in de jaren 1970 en Egypte eist de buste terug als cultureel erfgoed. Het Egyptische ministerie van Oudheid vraagt Interpol om de buste op te sporen en daagt Christie’s voor de rechter.

Veilinghuis Christie’s verkocht het 28,5 cenitimeter hoge beeld van kwartsiet op 4 juli aan een anonieme koper. De buste stelt de Egyptische god Amon voor met de gelaatstrekken van de jonge farao.

Khaled al-Enany, de Egyptische minister van Oudheid, vertelde aan BBC dat hij het beeld weer naar Egypte wil repatriëren. Zijn ministerie spant een rechtszaak aan tegen het veilinghuis. “Ze laten ons geen andere keuze dan de zaak voor het gerecht te brengen om onze gesmokkelde antiquiteiten terug te krijgen”, aldus al-Enany. “We zullen niet rusten tot we de buste van Toetanchamon en de 32 andere stukken die verkocht werden door Christie’s repatriëren. Dit is menselijk erfgoed dat moet tentoongesteld worden in het land van oorsprong.”



Volgens Zahi Hawass, de voormalige minister van Oudheid, werd de buste vermoedelijk in de jaren 1970 gestolen uit de Tempel van Karnak, ten noorden van Luxor. “De eigenaars hebben valse informatie gegeven”, vertelde hij aan AFP. “Ze hebben geen juridische documenten voorgelegd die de eigendom ervan aantonen.”

Interpol

De Egyptische ambassade in Londen probeerde de verkoop tevergeefs tegen te houden en klopte daarvoor aan bij het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. De verkoop van de buste was volgens hen “niet in lijn met belangrijke internationale verdragen en conventies”.

Minder dan een week na de controversiële veiling roept het Egyptische Nationale Comité voor de Repatriëring van Antiquiteiten Interpol op om wereldwijd de illegale verkoop van Egyptische artefacten zoals de buste op te sporen. “Het comité uit zijn diepe ontevredenheid over het onprofessionele gedrag van de verkoop van Egyptische antiquiteiten zonder de voorlegging van eigendomsdocumenten en bewijs van legale export uit Egypte”, deelt het comité mee in een verklaring.

Repercussies

Het ministerie van Oudheid waarschuwt ook voor repercussies op de culturele relaties tussen Egypte en het Verenigd Koninkrijk en verwijst naar de “aanhoudende samenwerking tussen beide landen op vlak van archeologie, zeker aangezien er 18 Britse archeologische missies aan het werk zijn in Egypte.”

Christie’s: verkoop wel geldig

Christie’s beweert echter dat alle nodige controles naar de afkomst van de buste werden gedaan en dat de verkoop ervan legaal en geldig was. Volgens Christie’s zou de buste in de jaren 1960 deel uitgemaakt hebben van de collectie van de Duitse prins Wilhelm von Thurn und Taxis. In de jaren 1973 – 1974 kwam de buste dan in handen van een Oostenrijkse antiekhandelaar.

“We erkennen dat historische objecten de aanleiding kunnen vormen voor complexe discussies over het verleden”, reageert het veilinghuis in een verklaring. “Onze rol vandaag is om een transparante, legitieme marktplaats te blijven voorzien die voldoet aan de strengste normen voor de transfer van objecten van één generatie verzamelaars naar de volgende. Christie’s verkoopt geen werk waarvan er geen duidelijk eigendomsbewijs en een diepgaand begrip van de moderne afkomst is.”