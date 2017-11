Egypte verstrengt straffen voor homo's (en ook in deze landen is homoseksualiteit strafbaar) FT

Bron: IPS & The Guardian 188 Thinkstock Twee mannen die elkaar kussen: het kan hen in Egypte, maar ook in heel wat andere landen wereldwijd, duur komen te staan. Wie homoseksuele activiteiten stelt in Egypte, riskeert zwaar gestraft te worden. Een nieuw wetsvoorstel spreekt over vijftien jaar opsluiting. Dat zegt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie is er sinds september een heksenjacht bezig tegen LGBT’ers.

In het wetsvoorstel ingediend in het Egyptische parlement, wordt 'homoseksualiteit' voor het eerst gedefinieerd. Daaraan gekoppeld worden ook zwaardere straffen in het vooruitzicht gesteld - tot liefst vijf jaar celstraf. Als iemand die lesbisch, homoseksueel, bi of transgender (LGBT) is, veroordeeld wordt voor meerdere aanklachten, kan hij of zij maximaal vijftien jaar achter de tralies vliegen.

“Al langer dan een maand zijn LGBT’ers in Egypte het doelwit van repressie. Meer dan zeventig mensen zijn al gearresteerd, sommigen zijn onderworpen aan anale inspecties, een echte martelmethode. Deze zéér discriminerende wet zou een grote terugslag voor de mensenrechten betekenen en een nieuwe nagel aan de doodskist van de seksuele rechten in Egypte”, zegt Najia Bounaim, campagnedirecteur Noord-Afrika bij Amnesty International.

Homopropaganda

In het wetsvoorstel worden ook promotionele activiteiten (via audio, sociale media of publicaties), advertenties en LGBT-bijeenkomsten of feesten verboden. Wie daaraan 'zondigt', kan maximaal drie jaar cel krijgen.

“Niet alleen wil deze conceptwet relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht criminaliseren – wat per definitie geen overtreding mag zijn, hij is ook bedoeld om stigmatisering, vernedering en haat aan te wakkeren tegen mensen vanwege hun veronderstelde seksuele oriëntatie”, zegt Bounaim nog.

In het land vonden de laatste tijd verschillende demonstraties plaats tegen homo's. Die volgden na een concert in hoofdstad Caïro waarbij met een regenboogvlag werd gezwaaid. (lees door onder de foto)

Doodstraf

Niet alleen in Egypte is homoseksualiteit trouwens strafbaar. Vooral in het Midden-Oosten, Afrika en Azië kan iemand die openlijk homoseksueel is of zich verbindt aan een LGBT-activiteit gestraft worden. Hij of zij krijgt in 'het beste geval' een geldboete. In liefst acht landen kan homoseksualiteit nog tot de doodstraf leiden. Dat laatste is onder meer het geval in Saoedi-Arabië, Jemen, Iran, Soedan, Syrië, Irak en Somalië. In Afghanistan, Pakistan, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Mauritanië staat de doodstraf voor seks tussen mannen wel in de wet, maar wordt het niet uitgevoerd.

Ook in deze landen

Volgens een studie in 'The Guardian' deze zomer is homoseksualiteit ook in deze landen op een of andere manier strafbaar: Algerije, Angola, Botswana, Burundi, Kameroen, Comoren, Eritrea, Ethiopië, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia, Libië, Malawi, Mauritius, Marokko, Namibië, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Zuid-Soedan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunesië, Oeganda, Zambia, Zimbabwe, Antigua & Barbuda, Barbados, Dominicaanse Republiek, Granada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & The Grenadines, Trinidad & Tobago, Bangladesh, Bhutan, Brunei, India, Iran, Koeweit, Libanon, Maleisië, Malediven, Myanmar, Oman, Singapore, Sri Lanka, Turkmenistan, Oezbekistan, Kiribati, Papoea Nieuw Guinea, Samoa, Solomon-eilanden, Tonga, Tuvalu. Op de Cook Eilanden, in Indonesië en in Palestina is homoseksualiteit strafbaar in een aantal provincies.