Egypte veroordeelt 190 Moslimbroeders wegens terrorisme tijdens massaproces TTR

04 april 2018

16u11

Bron: Belga 1 Een Egyptische rechtbank heeft vandaag tijdens een massaproces 190 leden van de verboden Moslimbroederschap wegens terrorisme veroordeeld. De rechtbank in de Zuid-Egyptische stad Suhaj strafte 35 beklaagden tot 25 jaar cel, 61 anderen tot 15 jaar en 62 tot 10 jaar. De overigen kregen gevangenisstraffen tussen de drie en vijf jaar.

De beklaagden werden ervan beschuldigd onder andere spoorbielzen in brand te hebben gestoken en molotovcocktails naar politiebureaus in de provincie Suhaj te hebben gegooid. De beklaagden werden in 2015 opgepakt, maar een groot deel van hen werd vandaag bij verstek veroordeeld.

Mensenrechtenactivisten hekelen de in Egypte doorgevoerde massale veroordelingen. De regering verdedigt zich door te verwijzen naar de onafhankelijkheid van de Justitie.

In 2013 waren in Egypte grootschalige demonstraties uitgebroken, nadat het leger de verkozen islamistische president Mohammed Morsi had afgezet. De autoriteiten beschuldigen de Moslimbroeders achter de gewelddadigheden in het land schuil te gaan. De vroegere militaire bevelhebber Abdel Fattah al-Sisi werd enkele dagen geleden volgens officiële cijfers met meer dan 97 procent van de stemmen, zonder noemenswaardige tegenkandidaten, herkozen als president.