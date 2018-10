Egypte verlengt opnieuw noodtoestand SVM

16 oktober 2018

18u49

In Egypte is de noodtoestand opnieuw met drie maanden verlengd. President Abdul Fatah al-Sisi heeft daartoe een nieuw decreet bekrachtigd. De noodtoestand geeft de politie, het leger en de inlichtingendiensten uitgebreidere bevoegdheden.

De noodtoestand is in het Noord-Afrikaanse land al sinds april 2017 van kracht na twee aanslagen op kerken van de koptische christenen. Bij de aanslagen in de noordelijke steden Tanta en Alexandrië vielen in totaal 45 doden. Ze worden opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat (IS).

In de strijd tegen terrorisme kondigde het Egyptische leger ook aan dat ze bij de operatie tegen IS in de Sinaï de voorbije acht maanden in totaal 450 vermoedelijke jihadisten heeft gedood. In dezelfde periode kwam een dertigtal soldaten om.

De operatie ‘Sinaï 2018' werd op 9 februari gelanceerd in samenwerking met de politie na een aanslag op een moskee in het noorden van het schiereiland. Die kostte het leven aan meer dan 300 mensen.