Egypte verbiedt verkoop van gele hesjes uit angst voor plaatselijke betogingen kg

11 december 2018

16u33

Bron: AP 0 De Egyptische autoriteiten zouden de verkoop van gele fluovestjes tijdelijk verbieden na de uit de hand gelopen betogingen in Frankrijk. Het land is bang dat er een lokale ‘gele hesjes’-beweging opstaat, vooral nu de revolutie in 2011 volgende maand exact acht jaar geleden is.

Handelaars kregen onlangs het bevel om geen fluovestjes meer te verkopen aan particulieren. De verkoop aan bedrijven is nog wel mogelijk, maar enkel aan geverifieerde bedrijven en mits toestemming van de politie. Dat bevestigden enkele handelaars in Caïro aan Amerikaans persbureau AP. De verkopers wilden anoniem blijven uit vrees voor represailles.



Mogelijk vreest de Egyptische regering dat de bevolking zich laat inspireren door de beweging van de ‘gele hesjes’ in Frankrijk. De afgelopen weekends mondden de betogingen van de beweging uit in rellen, en de manifestanten lieten weten dat ze het ontslag van de regering eisen.

Revolutie

Het verbod zou nog tot januari gelden, en pas vervallen na de verjaardag van de revolutie van 2011. Op 25 januari 2011 kwamen tienduizenden Egyptenaren op straat om te protesteren tegen het regime van president Hosni Moebarak, waardoor het staatshoofd een kleine maand later aftrad.



Elk jaar na de revolutie zetten de Egyptische autoriteiten extra agenten en militairen in om eventuele herdenkingsacties in januari de kop in te drukken. Vooral omdat ook de revolutie in 2011 een reactie was op de golf van betogingen in de Arabische Lente, vreest de regering dat de vonk nog eens kan overslaan.

Bekijk ook: