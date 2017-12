Egypte executeert 15 terreurverdachten SI

Bron: Belga, ANP 2 ANP (Archiefbeeld) In Egypte zijn vandaag vijftien mensen geëxecuteerd die schuldig werden bevonden aan terreuraanslagen tegen militairen en politieagenten. De vijftien werden opgehangen, zo melden politieverantwoordelijken. Het gaat om de grootste collectieve executie in Egypte sinds de ophanging van zes jihadisten in 2015.

De rechters achtten bewezen dat de mannen in 2013 betrokken waren bij de moord op in totaal negen militairen in de onrustige Sinaï-regio.

In het noorden van het Sinaï-schiereiland komt geweld tegen veiligheidsdiensten steeds vaker voor. In de regio, die voor een groot deel militair gebied is, is ook een tak van de terroristische militie Islamitische Staat (IS) actief.

Naar schatting meer dan duizend mensen zijn in Egypte door civiele en militaire rechtbanken ter dood veroordeeld. Relatief weinig executies zijn daadwerkelijk uitgevoerd. Veel van de veroordeelden kregen de doodstraf na de val van de islamitische president Mohammed Mursi in 2013. De nieuwe regering verbood toen de Moslimbroederschap en vervolgde haar leden als terroristen.

De executies vonden plaats in de twee gevangenissen waar de betrokkenen werden vastgehouden en komen er een week na de aanslag op een luchthaven in het noorden van de Sinaï, die door terreurorganisatie IS werd opgeëist. De vijftien mannen werden door militaire rechtbanken ter dood veroordeeld wegens aanslagen in die regio.

De Sinaï, een gebied in het noorden van het land dat grenst aan Israël en de Gazastrook, is al jaren erg onrustig. Sinds oud-president en moslimbroeder Mohamed Morsi moest opstappen, is het islamitisch geweld in de regio opgeflakkerd. Bij verschillende aanslagen op moskeeën en overheidsgebouwen kwamen al honderden mensen - soldaten, agenten en burgers - om het leven. Meestal eist terreurbeweging Islamitische Staat ze op.