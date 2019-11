Egypte, Ethiopië en Sudan overleggen in Washington over omstreden dam in Nijl IB

07 november 2019

03u04

Bron: ANP 0 De ministers van Buitenlandse Zaken van Egypte, Ethiopië en Sudan zullen 9 december en 13 januari in Washington overleg voeren over de omstreden dam in de Nijl die Ethiopië aan het bouwen is.

Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zijn de drie landen voornemens om met betrekking tot de Grand Ethiopian Renessance Dam tot een duurzame en alomvattende overeenkomst te komen die in lijn is met de uitkomst van het overleg in 2015. Destijds tekenden de landen een overeenkomst over de dam, maar sindsdien liggen de onderhandelingen stil.

Volgens Ethiopië is de dam van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van het land. Sudan wil eveneens door de dam gegenereerde afnemen, terwijl Egypte bang is dat de watertoevoer naar het land door de dam zal verminderen. Het land is voor zijn drinkwater en irrigatie van de landbouwgronden afhankelijk van de Nijl.

Het nu hervatte overleg dat wordt voortgezet in Washington zal worden bijgewoond door Mnuchin en een vertegenwoordiger van de Wereldbank. Als de partijen er voor 15 januari niet uitkomen, moet er volgens het overleg van 2015 een onafhankelijke internationale bemiddelaar worden aangesteld.