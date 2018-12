Egypte doodt veertig terroristische militanten na aanslag op toeristenbus TT sam

29 december 2018

10u10

Bron: ANP, Reuters, Belga 41 Egyptische veiligheidstroepen hebben veertig militanten gedood tijdens twee afzonderlijke operaties na een aanslag met een bermbom gisterenavond op een toeristenbus bij Caïro. Daarbij kwamen vier mensen om het leven.

De politie nam grote hoeveelheden wapens, explosieven en substanties voor het maken van explosieven in beslag. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren de militanten van plan aanslagen te plegen op kerken, overheidsinstellingen, de strijdkrachten en toeristische locaties.



De operaties vonden plaats in de Sinaï-woestijn en in Gizeh, een voorstad van Caïro. Volgens regimekrant al-Ahram gebeurde dat vanochtend.

Aanslag

Bij de bomaanslag kwamen drie Vietnamezen en een Egyptische gids om het leven. Elf anderen raakten gewond, onder wie de buschauffeur. Aanvallen op toeristen en terroristische aanslagen blijven vakantieland Egypte plagen. De reissector heeft daar ernstig onder te lijden. De toeristenaantallen daalden sterk na de Arabische Lente in 2011, al herstelden ze sindsdien licht.



Vooral op het Sinaï-schiereiland zijn er regelmatig incidenten. Maar ook in hoofdstad Caïro of in andere delen van het land komen aanslagen voor.

Excursies Thomas Cook voorlopig geannuleerd

Thomas Cook heeft een voor vandaag geplande excursie naar de Egyptische hoofdstad Caïro voor toeristen die verblijven op andere plaatsen in het land, voorlopig afgelast. Dat meldt een woordvoerster van de touroperator. Zowel Thomas Cook als TUI zegt geen Belgische klanten te hebben die in Caïro zelf verblijven.



De Belgische klanten van TUI en Thomas Cook, de grootste reisorganisators in ons land, zitten in de badsteden aan de Rode Zee. “Wij vliegen niet op Caïro, maar er zijn wel excursies naar daar. Deze week was er sowieso niet veel vraag naar. Doorgaans kiezen onze klanten daar niet voor. Ze komen voor de zon en de zee, niet voor verre en vermoeiende excursies”, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere.

Thomas Cook had zo’n excursie naar Caïro gepland vandaag, maar die staat voorlopig “on hold”. “We wachten tot we verdere details hebben”, zegt een woordvoerster van het bedrijf.