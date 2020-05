Egypte doodt 18 vermoedelijke jihadisten in Sinaï KVE

03 mei 2020

10u00

Bron: Belga 2 Egyptische strijdkrachten hebben 18 vermoedelijke jihadisten gedood in de Sinaï. Dat heeft het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken zondag gemeld. Twee dagen geleden was het Egyptische leger het doelwit van een aanslag die is opgeëist door terreurbeweging IS.

Het Egyptische leger heeft een aanval uitgevoerd op groep gevluchte terroristen in Bir al-Abd in het noordoosten van Egypte. Daarbij kwamen volgens het Egyptische leger 18 terroristen om het leven. De operatie komt twee dagen na een aanslag op een Egyptisch legervoertuig in Bir al-Abd. Daarbij werden 10 militairen "gedood of gewond". Meer informatie ontbrak toen.

Het Egyptische leger voert al jaren strijd om de opstanden en de terreur in het noorden van de Sinaï de kop in te drukken. Die opstanden werden heviger, nadat het leger zich in 2013 terugtrok uit het gebied na zware manifestaties.



In februari 2018 lanceerde het leger een grootschalige antiterreuroperatie in de regio. Sindsdien zijn meer dan 800 vermoedelijke jihadisten omgekomen. Ook zo'n 70 militairen hebben bij de operatie al het leven gelaten.