Egypte arresteert econoom om kritisch boek TTR

22 oktober 2018

10u09

Bron: ANP 0 De Egyptische politie heeft de econoom Abdel Khalik Farouk opgepakt wegens het verspreiden van nepnieuws. Dat melden de veiligheidsdiensten en de vrouw van Farouk.

De arrestatie van Farouk volgde enkele dagen nadat lokale media hadden gemeld dat conceptversies van zijn boek ‘Is Egypte echt een arm land?’ door de autoriteiten bij een uitgever in beslag werden genomen. In het boek analyseert hij kritisch de economische en sociale crisis in zijn land. Twee veiligheidsbronnen hebben gezegd dat Farouk gisteren werd gearresteerd op bevel van de openbare aanklager.

Volgens de vrouw van Farouk haalden drie politieagenten hem uit hun huis in een voorstad van Caïro en zeiden dat ze hem in verband met het boek aanhielden.

Mensenrechtengroepen beschuldigen het bewind van Abdel Fattah al-Sisi ervan dat ze critici het zwijgen willen opleggen. De autoriteiten zeggen dat ze zich richten op de strijd tegen het terrorisme en de “verspreiding van valse informatie”.