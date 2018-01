Efteling wil uitbreiden en nieuwe attractie zetten tegen 2020 TK

19 januari 2018

10u00 991 De Efteling wil graag uitbreiden. Het Nederlandse pretpark heeft daarvoor een plan ontwikkeld: 'Wereld van de Efteling 2030'. De raad van bestuur heeft nu echter toestemming gevraagd om één deel van dat plan versneld uit te voeren. Ze willen tegen 2020 graag een kersverse attractie zetten op 3 ha nieuwe grond.

Het pretpark mikt in totaal op 8 ha nieuwe grond naast het huidige terrein. "We willen de Efteling groen houden, maar óók een nieuwe attractie bouwen. Als we een nieuw stuk grond toevoegen aan het park kan dat allebei", legt Fons Jurgens, voorzitter van de Raad van Bestuur, uit. Momenteel heeft die grond echter een agrarische bestemming, dus moet de gemeenteraad van Loon op Zand een bestemmingsplanwijziging goedkeuren.

Die kwestie staat voor deze zomer op de agenda van de gemeente, maar dat vindt Jurgens wat te laat. "Als we daar in 2020 een nieuwe attractie willen openen kunnen we eigenlijk niet zo lang wachten. Een attractie bouwen op nog niet ontwikkelde grond kost namelijk extra voorbereidings- en bouwtijd. Daarom hebben we vandaag officieel aan de gemeenteraad gevraagd of we al eerder aan de slag mogen met de eerste 3 hectare van het nieuwe terrein."

Om welk type attractie het gaat en hoe de nieuwe attractie eruit zal zien, maakt de Efteling later pas bekend. Wat wel zeker is, is dat de nieuwe attractie onderdeel moet worden van het Reizenrijk, een van de vijf delen van het park. Voor de kenners: daar staat ook Carnaval Festival, Vogel Rok en de Pagode.