Efteling verwijdert spleetogen en neusringen na protest: zo ziet de vernieuwde attractie eruit Merel van Beers

24 mei 2019

12u56

Bron: AD.nl 0 De attractie Carnaval Festival in de Efteling is vanaf vandaag weer open. Geen Afrikaanse Bosjesmannen met ringen door de neus en geen Aziatische spleetogen met hazentanden meer. Wel opgeknapt schilderwerk, een technische update en datzelfde muziekje dat heel de dag in je hoofd blijft zitten. De Efteling heeft drie miljoen euro gestoken in de opknapbeurt voor de populaire attractie.

De Efteling maakte in januari bekend dat het 35 jaar oude Carnaval Festival een opknapbeurt zou krijgen en daarvoor drie maanden zou sluiten. Niet vreemd, want elke attractie wordt na zo’n lange periode eens flink onder handen genomen. Technische updates, nieuw schilderwerk en verduurzaming van de attractie stonden op het programma. Wat echter meteen opviel is dat er ook twee scenes werden aangepakt: namelijk de Aziatische en Afrikaanse. En juist om die twee scenes is al jaren veel te doen omdat ze racistisch zouden zijn.

SOS

De discussie rondom racistische elementen in de Efteling kwam in juni 2016 tot stand. Toen publiceerde de toen nog onbekende actiegroep Stop Oppressive Stereotypes (SOS) een open brief aan het themapark met als titel ‘Efteling, wereld vol racisme’. De groep liet weten de attracties Carnaval Festival en Monsieur Cannibal uiterst racistisch te vinden. Carnaval Festival kreeg commentaar door de Aziaten met spleetogen en de vijf Afrikaanse bosjesmannen. Stereotyperingen die volgens SOS rolbepalend, polariserend en racistisch waren en dus weg moesten.

De Efteling reageerde toen dat ze karakters uit verhalen vaker uitvergroten. “We generaliseren niet, maar beelden alleen deze karakters uit. We zeggen ook niet dat alle stiefmoeders slecht zijn (Sneeuwwitje) of dat alle mensen met obesitas veel papier eten (Holle Bolle Gijs)”, aldus de Efteling destijds.

Ondertussen had heel Nederland wel een mening over de Efteling, Carnaval Festival en de actiegroep. Telefonisch contact werd gemaakt en achter de schermen vond een ontmoeting tussen de Efteling en de actievoerders plaats. Maar daarna volgde een lange stilte. Tot januari van dit jaar toen de opknapbeurt werd aangekondigd. Werd dus toch de eis van SOS ingewilligd? “Nee”, zegt de Efteling. De verandering was nodig om de attractie “meer aan te laten sluiten bij de huidige tijdsgeest, waaronder meer diversiteit van poppen met verschillende haardrachten en uiterlijke kenmerken”, aldus het park.

Reactie SOS

De actiegroep SOS hierover op hun Facebookpagina: “De manier waarop de Efteling de aanpassingen nu naar buiten brengt, door te spreken van ‘een modern jasje’ en ‘het huidige tijdsbeeld, doen ze precies het tegenovergestelde van wat nodig is. Ze blijven stug hun racistische misdaden ontkennen en camoufleren dit enkel.” SOS zegt daarom (en omdat Monsieur Cannibale onveranderd lijkt te blijven) een vervolgactie voor te bereiden.

De Efteling wil niet meer verder ingaan op de hele discussie die SOS drie jaar geleden startte. “We zijn gewoon trots op het eindresultaat. De ‘rode neuzen show’ is op een echte Eftelingse manier aangepast en is nog steeds een feest der herkenning voor jong en oud”, aldus een woordvoerder.

Zie hier de video van Carnaval Festival vóór de update