Efteling streeft ernaar om op 20 mei haar deuren weer te openen Noëlle van den Berg

08 mei 2020

15u21

Bron: AD.nl 1 De Efteling streeft ernaar om op 20 mei haar deuren weer te openen voor bezoekers. Het park opent op aangepaste wijze en voor een maximaal aantal gasten per dag. Dit aantal is maximaal een derde van de normale capaciteit van de Efteling. Het attractiepark laat weten dat in principe alleen families en huishoudens welkom zijn. Groepen moeten nog even wachten.

Het openen van het attractiepark gebeurt stapsgewijs. “Veiligheid heeft altijd onze prioriteit. We beginnen met een kleine groep gasten en verwelkomen daarna steeds meer gasten in ons park. Zo kunnen onze medewerkers wennen aan nieuwe werkwijzen en kunnen we, waar nodig, de puntjes op de i zetten.”

Het park is voor de heropening ‘coronaproof’ gemaakt, om op kleinere schaal de eerste bezoekers te kunnen ontvangen. Zo zijn er allerlei beschermende voorzieningen aangebracht om de anderhalve meter afstand te kunnen bewaren. Ook worden er in het park verschillende looproutes en vakken aangegeven met markeringen en borden.

Veilig Samen Uit

De Efteling voert de maatregelen door uit het protocol ‘Veilig Samen Uit’. Dit protocol biedt volgens het attractiepark drie garanties die passen bij de uitgevaardigde richtlijnen. Zo zorgt de Efteling voor anderhalve meter afstand tussen huishoudens, is er voldoende en heldere informatie voor gasten te vinden op de site en op schermen en borden in het park en worden er centrale desinfectiepunten geplaatst. Ook worden contactpunten zoals beugels en deurklinken extra vaak schoongemaakt.

Om toegang te krijgen tot het park, kunnen bezoekers alleen online hun kaarten reserveren. Voor abonnementshouders wordt een speciale reserveringsmodule ingericht op de site. De Efteling laat weten dat in principe alleen families en huishoudens welkom zijn. Groepen moeten nog even wachten.

Efteling Bosrijk

Het vakantiepark Efteling Bosrijk opent haar deuren al eerder dan het attractiepark. Vanaf 8 mei 2020 is het vakantiepark weer geopend voor verblijfsgasten. In verband met de landelijke richtlijnen is dit volgens de Efteling wel in een aangepaste vorm en zonder toegang tot het attractiepark van de Efteling.

Lees ook:

Drastisch minder bezoekers, twee shifts en mondmaskers: zo ziet Studio 100 de pretparkzomer

Bobbejaanland werkt aan heropening: maximumcapaciteit en attracties ontsmetten

Kunnen we dit jaar nog op reis? Zo is de situatie in jouw vakantieland (+)