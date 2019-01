Efteling past “racistische” poppen in Carnaval Festival aan kg

30 januari 2019

11u46

Bron: ANP, Efteling 3 De Efteling gaat enkele omstreden Afrikaanse en Aziatische stereotypen in de populaire attractie Carnaval Festival aanpassen. Dat heeft het pretpark vandaag bekendgemaakt. Vanaf maart ondergaat de 35 jaar oude attractie een grote onderhoudsbeurt.

In Carnaval Festival maken bezoekers een ritje door taferelen die negen regio’s van de wereld uitbeelden, een beetje te vergelijken met de ‘It’s a Small World’-attractie in Disneyland. Elke ruimte wordt bevolkt door bewegende poppen. Maar sommige van die poppen kregen een nogal stereotiep uiterlijk mee: de Aziatische poppen kregen overdreven spleetogen en grote voortanden, terwijl de Afrikaanse poppen werden voorzien van neusringen en kroeshaar.



Daar gaat de Efteling in de volgende renovatie komaf mee maken. “De poppen krijgen een uiterlijk dat beter past bij het huidige tijdsbeeld”, laat het attractiepark weten.

Neusringen weg

De Efteling deelde ook een beeld van hoe de nieuwe Afrikaanse scène eruit zal zien. De neusringen werden geschrapt en de poppen dragen traditionele klederdracht. In plaats van speren, krijgen ze maskers op stokken. De grote, iconische aap blijft wel staan. Vergelijk de foto’s hieronder zelf:

Ophef

In het verleden was er ophef over het vermeende racistische en kwetsende karakter van niet alleen Carnaval Festival, maar ook Monsieur Cannibale, de theekopjes-rit rond een gigantisch beeld van een zwarte kannibaal met dikke lippen en een lepel door zijn neus. De Efteling kreeg daarover klachten, vooral van internationale bezoekers. Een actiegroep eiste in 2016 dat de kwetsende clichés moesten worden weggehaald.



De Efteling benadrukt dat de aanpassingen op eigen initiatief gebeuren en dat Carnaval Festival herkenbaar blijft. “Het blijft een vrolijke rit om de wereld”, zegt directeur Fons Jurgens.

Renovatie

Voor het grote onderhoud gaat Carnaval Festival drie maanden dicht: van 4 maart tot en met 31 mei. In totaal krijgen honderd van de 275 poppen van de show een opknapbeurt. Verder krijgt de techniek een update en krijgt de attractie energiezuinige verlichting. De operatie kost bij elkaar 3 miljoen euro.



Aanpassingen aan Monsieur Cannibale staan nog niet gepland maar worden zeker overwogen zodra de attractie onderhoud nodig heeft, aldus een woordvoerder.