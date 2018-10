Efteling lanceert eigen Monopoly en dat zit vol sprookjesachtige elementen KVDS

13 oktober 2018

10u45 0 Weet je nog niet wat je wil voor de feestdagen? Dan heeft de Efteling misschien een idee. Het Nederlandse pretpark heeft een eigen versie gemaakt van het legendarische gezelschapsspel Monopoly en dat zit vol sprookjesachtige elementen.

De Efteling-editie neemt spelers mee langs alle bekende attracties van het pretpark. Zo kan je huizen en hotels kopen bij attracties als Villa Volta en de Python en zijn de stations van Monopoly vervangen door verblijfsaccommodaties zoals het Efteling Hotel en Vakantiepark Bosrijk. De Kans- en Algemene Fonds-kaarten staan vol met typische wetenswaardigheden over het pretpark. En betalen doe je met het speciale Efteling-geld. (lees hieronder verder)

"We zijn enorm trots op deze speciale Efteling-editie van het iconische Monopolyspel. Samen Monopoly spelen is, net als een dagje naar Efteling met het gezin, een mooie traditie. Zo komt er een stukje Efteling-beleving bij de mensen thuis", aldus Fons Jurgens, algemeen directeur Efteling.





Het spel is vanaf vandaag verkrijgbaar, voorlopig alleen in de Efteling zelf. Je kan een exemplaar op de kop tikken bij de souvenirwinkeltjes Efteldingen, Marskramer en Jokies Wereld. Vanaf donderdag 1 november kan je het spel ook kopen bij bol.com, Intertoys en Toychamp. Het kost 55 euro en wie een abonnement heeft bij de Efteling, krijgt 5 procent korting.