Efteling krijgt er nieuw sprookje bij in Sprookjesbos en het ziet er indrukwekkend uit KVDS

20 december 2018

15u16 5 Het Nederlandse pretpark De Efteling breidt zijn Sprookjesbos uit met een nieuw verhaal: ‘De zes Zwanen’ van de Gebroeders Grimm. Tussen de grot van Sneeuwwitje en het huis van Assepoester zal een kasteel worden opgetrokken met een slotgracht eromheen. De bouw is intussen gestart en de werken moeten in het najaar van volgend jaar klaar zijn. De Efteling deelde al een beeld van hoe de nieuwe attractie er zal uitzien en het oogt indrukwekkend.

‘De zes Zwanen’ zal het 30ste sprookje zijn in het Sprookjesbos. Het is een van de minder bekende verhalen van de Gebroeders Grimm en gaat over zes prinsen die door hun stiefmoeder veranderd worden in zwanen. Alleen hun zus Elisa kan de betovering verbreken: door zes jaar lang te zwijgen, niet te lachen en hen alle zes een truitje te maken van sterrenbloemen.

Slotgracht

De zwanen zullen in de slotgracht van de nieuwe attractie zwemmen en iedereen zal met hen mee kunnen varen, rond én door het kasteel. Bezoekers kunnen ín het kasteel ook een fragment uit het sprookje bekijken, net zoals bij de andere sprookjes in het Sprookjesbos.





Het sprookje heeft al een geschiedenis in het pretpark. Het werd ooit geschetst door Anton Pieck – de geestelijke vader van het Sprookjesbos – voor een attractie, maar het plan werd uiteindelijk niet uitgevoerd. “Op de plek staat nu de Kleine Zeemeermin”, vertelt Team Lead Ontwerp Sander de Bruijn op de site van De Efteling. “Maar die schets is altijd in mijn hoofd blijven hangen. Het verhaal fascineert mij enorm. Ga maar eens een hemdje breien van bloemetjes. Ook hadden we de wens om het sprookje dit keer op een andere manier te laten zien dan lopend langs een tafereel achter een raam. De zwanen in het verhaal brachten ons op het idee voor een vaartocht.”